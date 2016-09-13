強颱莫蘭蒂發布陸警 台東屏東恆春半島受威脅
中央氣象局8時30分發布強烈颱風莫蘭蒂陸上颱風警報，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台東、恆春半島及屏東地區將構成威脅，預報中心主任鄭明典也在臉書貼文提醒民眾，莫蘭蒂颱風仍然維持巔峰強度，尚無減弱跡象，請密切注意其動態。。
莫蘭蒂颱風13日8時中心位置來到鵝鑾鼻的東南東方約540公里之海面上，以每小時22公里速度，向西北西進行。其近中心最大風速達到每秒58公尺(約每小時209公里)，相當於17級風。
而中央氣象局也預測，莫蘭蒂明天（14日）8時會來到鵝鑾鼻的南南西方約40公里之海面上，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅。
氣象局提醒，蘭嶼、綠島、台東、恆春半島及屏東地區應嚴加戒備並防強風豪雨。台灣東南部海面、台灣東北部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
東半部地區(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、西南部、北部沿海地區及馬祖有長浪發生，沿海地區(含蘭嶼、綠島)及澎湖、金門、馬祖亦有較強陣風，前往海邊活動請注意安全。此外，目前適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。
(中時電子報)
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