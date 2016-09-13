美菲峰會取消 杜特蒂：是我不理歐巴馬

菲律賓總統杜特蒂今天堅稱，上週在寮國預定與美國總統歐巴馬舉行高峰會前夕，是他不理會歐巴馬而非被歐巴馬拒見。

杜特蒂因在亞洲1項高峰會召開之前以粗口咒罵歐巴馬而引起風波，使得歐巴馬取消了兩人計畫中的會談。由於杜特蒂表示了歉意，其後兩人曾短暫會晤。

但脾氣火爆的杜特蒂今天說，事實上是他基於美方批評他打擊犯罪的血腥手段，而決定取消和歐巴馬的會談。

杜特蒂今天在對菲國軍警人員發表談話時說：「我故意不參加．．．和美國總統的雙邊會談，我真的略過那項會談。」

「你不能對1個主權國家的總統（說教），即使是歐巴馬，這麼做也是個錯誤，這正是我爆粗口罵他的原因。」1050913

(中央社)