NFL球星反國旗事件 愈演愈烈

反國旗事件主角凱普尼克。(美聯社資料照)

今年8月28日，NFL的49人隊四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)在賽前國歌演奏時一屁股坐在板凳上，他表示：「我不會站起來去向那面(美國)國旗行禮，這個壓迫有色人種的國家不值得我尊重。」從此這個議題延燒許久，美國總統歐巴馬與共和黨參選人川普，以及諸多運動員對此發表意見。凱普尼克說：「我不在乎你們是否支持我，也不在乎他們會不會處罰我，我就是要為這個國家的有色人種挺身而出。」

(中時電子報)

凱普尼克(中)遭到媒體圍剿，改以單膝跪姿面對國旗。(美聯社資料照)

凱普尼克(中)改以單膝跪姿面對國旗，被觀眾報以噓聲。(美聯社資料照)

共和黨總統參選人川普表示：請凱普尼克滾出美國。(美聯社資料照)

歐巴馬在越洋記者會表示：凱普尼克有發聲的權利。(美聯社資料照)

NBA球星俠客歐尼爾表示：凱普尼克傷害了軍人的感情。(美聯社資料照)

美國高中足球隊響應凱普尼克的單膝下跪。(美聯社)