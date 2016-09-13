三星Note 7又爆炸 美6歲童被燒傷

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美國最近又傳出一起6歲男童使用Note 7手機時，忽然爆炸起火而遭到燒傷。(圖片取自三星官網)

三星才剛發售Galaxy Note 7就災難不斷，全球出現多起起火、爆炸事件，即使宣布全球回收更新後，事故還是頻傳。美國最近又傳出一起6歲男童使用Note 7手機時，忽然爆炸起火而遭到燒傷。

美國紐約布魯克林上周六一名男童在家中使用三星手機Galaxy Note 7觀看影片時，手機電池突然在他手中爆炸起火，造成燒傷，且觸發屋內的火警警報。家人緊急將男童送院，他經治療後已出院。

三星日前已停售並召回Galaxy Note 7，並呼籲消費者關機停用，儘速參與換機方案或備用機申請，以免再有意外發生。

(中時電子報)