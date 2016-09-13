研究：大地震疑與月球引力有關

日本最新研究，大地震的發生疑與月球引力有關。(圖片取自達志影像)

東京的科學家12日在英國雜誌《自然地球科學》（Nature Geoscience）發布研究表示，當月球引力作用較強時，容易發生像日本311大地震的強震。

月球引力除了會造成潮汐外，還會讓地面壓力產生變化，當地面壓力不斷增強時，便會導致小塊岩石破裂，並導致大地震發生。小組指出：「在引力較大的日子，小塊岩石的破碎可能容易演變成大地震。」儘管這種變化與通過地震釋放的能量相比很微小，但很有可能觸發大地震。

為了研究地震與月球引力有關，科學家使用了超過1萬次的地震數據，並對地震前開始的變化進行了詳細調查。分析了以大約15天為變化週期、引起潮水漲落的引力在地震前一天如何作用於震源附近。

結果發現，像是2004年蘇門答臘大地震以及2011年東日本大地震在內，芮氏規模8.2以上的12次大地震中，有9次發生在15天週期之中月球引力特別強的日子。至於芮氏規模5.5地震則在潮汐應力較強和較弱時均會發生，未發現明確的關聯性。

(中時電子報)