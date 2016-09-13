產油國料明年供應增 國際油價依舊漲

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儘管產油國的最新預言是2017年供應量將成長，國際油價今天隨股市漲升而上揚。

紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價攀升41美分，以每桶46.29美元作收。

倫敦北海布倫特原油11月交割價上揚31美分，收在每桶48.32美元。1050913

(中央社)