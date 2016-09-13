爭議記者獲匈牙利國家獎 前得獎人賣獎牌

匈牙利總理奧班。(美聯社)

匈牙利一名發表過種族歧視言論的記者最近獲得國家獎，引發超過100名得過其他國家獎的匈牙利政治家和科學家等抗議，其中許多人宣布願意拋棄他們的獎牌，部分得獎人已經拍賣掉獎牌了。

根據《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，為了抗議爭議性記者Zsolt Bayer獲獎，除了政治家和科學家外，其他得過國家獎的匈牙利音樂家、哲學家、作家、藝術家、記者和電影工作人員也表示放棄他們的國家獎。雖然其中只有部分得獎者拍賣了獎牌，但是拍賣獲得了超過9,000美元的資金，並且將全數用來幫助貧窮兒童和家庭。

第一個發起這個行動的人是曾為政府調查少數族裔意見的人士Jeno Kaltenbach，他在獎牌拍賣會上說，聽到Bayer獲獎後他立即決定要拋棄這個獎，他認為這是種道德義務。

Bayer是匈牙利首相奧班‧維克多(Viktor Orban)的Fidesz黨的成員，他因「傑出記者表現」在8月20日獲得總統阿戴爾(Janos Ader)頒發國家獎。但匈牙利日報(Magyar Hirlap)因為出版Bayer仇視吉普賽人和穆斯林教徒的文章，而被匈牙利媒體機構罰款兩次。

國家言論自由獎得主之一Miklos Haraszti說，Bayer得獎顯示奧班的治理風格結合了民粹主義和權威主義，Haraszti的獎牌是第一個被拍賣的。納粹大屠殺生存者、前美國議員藍托斯(Tom Lantos)的女兒Katrina Lantos Swett，2009年因為在布達佩斯以父親之名設立機構而獲得國家獎，她表示願意歸還獎項然後專注在為少數族裔伸張權利。

(中時電子報)