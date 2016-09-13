爭議記者獲匈牙利國家獎 前得獎人賣獎牌
匈牙利一名發表過種族歧視言論的記者最近獲得國家獎，引發超過100名得過其他國家獎的匈牙利政治家和科學家等抗議，其中許多人宣布願意拋棄他們的獎牌，部分得獎人已經拍賣掉獎牌了。
根據《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，為了抗議爭議性記者Zsolt Bayer獲獎，除了政治家和科學家外，其他得過國家獎的匈牙利音樂家、哲學家、作家、藝術家、記者和電影工作人員也表示放棄他們的國家獎。雖然其中只有部分得獎者拍賣了獎牌，但是拍賣獲得了超過9,000美元的資金，並且將全數用來幫助貧窮兒童和家庭。
第一個發起這個行動的人是曾為政府調查少數族裔意見的人士Jeno Kaltenbach，他在獎牌拍賣會上說，聽到Bayer獲獎後他立即決定要拋棄這個獎，他認為這是種道德義務。
Bayer是匈牙利首相奧班‧維克多(Viktor Orban)的Fidesz黨的成員，他因「傑出記者表現」在8月20日獲得總統阿戴爾(Janos Ader)頒發國家獎。但匈牙利日報(Magyar Hirlap)因為出版Bayer仇視吉普賽人和穆斯林教徒的文章，而被匈牙利媒體機構罰款兩次。
國家言論自由獎得主之一Miklos Haraszti說，Bayer得獎顯示奧班的治理風格結合了民粹主義和權威主義，Haraszti的獎牌是第一個被拍賣的。納粹大屠殺生存者、前美國議員藍托斯(Tom Lantos)的女兒Katrina Lantos Swett，2009年因為在布達佩斯以父親之名設立機構而獲得國家獎，她表示願意歸還獎項然後專注在為少數族裔伸張權利。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。