強颱莫蘭蒂8時30分陸警 海上有3颱

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颱風莫蘭蒂陸警將在今天早上8時30分發布，專家吳德榮將莫蘭蒂稱為今年地表最強颱風。另外，今年第15、16號颱風已在今天凌晨2時生成。

根據中央氣象局最新資料，今年第14號颱風莫蘭蒂目前距離恆春東南東方630公里，以每小時22公里速度向西北西移動，7級風暴風半徑 200公里，近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風。

氣象局表示，強颱莫蘭蒂暴風圈朝巴士海峽接近，已經對台灣東半部、巴士海峽和台灣海峽南部海域構成威脅，氣象局已經在昨天發布海上颱風警報，陸上颱風警報預計在今天上午8時30分發布。

中央大學大氣系副教授吳德榮分析，以日本和台灣資料看來，強颱莫蘭蒂的強度已經追平今年第1個颱風尼伯特，美軍的資料更是認為莫蘭蒂強度超越尼伯特颱風，因此將颱風莫蘭蒂稱為今年地表最強颱風並不為過。

吳德榮說，根據氣象局資料顯示，莫蘭蒂颱風中心通過巴士海峽機率提高，直接登陸台灣機率降低，但依照目前路徑看來，恆春半島和迎著東風的台東縣將首當其衝，花蓮和屏東也將有明顯風雨，提醒民眾做好防颱措施。

另外，今年第15號颱風雷伊和第16號颱風馬勒卡已經在今天凌晨2時形成，其中雷伊在越南中部近海，對台灣無影響；第16號颱風馬勒卡在關島西方海面，向西北西進行，未來會有多接近台灣，得持續觀察。1050913

(中央社)