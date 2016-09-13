北捷松山新店線異常 小南門到中山單線雙向

松山新店線今早發生異常，乘客大排長龍。(讀者提供)

捷運小南門站。(中時資料照)

因軌道維修工程車在凌晨時車輪脫離軌道，目前松山新店線採小南門至中山站單線雙向運轉，班距約28分鐘。北捷公館站至西門站啟動公車接駁。

台北捷運公司表示，清晨4時12分，因軌道維修工程車於小南門站往松山方向車輪脫離軌道，目前松山新店線採小南門至中山站單線雙向運轉，並啟動公館站至西門站公車接駁，班距約28分鐘，維修人員於現場處理中。

(集團連線報導)