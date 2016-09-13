大廚教你這樣做 中秋烤肉3分鐘變達人

中秋烤肉不失敗，原味最鮮甜。（鄧博仁攝）

中秋烤肉，包含永豐餘生技GREEN＆SAFE、美福食集、安永鮮物等店家都提供優質食材，原味就鮮甜。（鄧博仁攝）

現任旺代Berg HOFF比利時頂級鍋具台灣區主廚雷議宗，專攻日本料理與燒烤，烤起肉來輕輕鬆鬆的模樣，讓人很眼紅。（鄧博仁攝）

烤小卷一夜干要用小火，先烤皮那一面避免小卷捲起，再烤肉那一面，之後不停快速翻動到一股淡淡焦香味出來即可，入口都是嫩與鮮。（鄧博仁攝）

香腸易焦，一看到腸衣開始反白就要翻動，直到夾子輕夾可見輕微的腸衣破裂並噴油，且手感硬硬就代表熟了，再讓表皮全面金黃閃耀就是漂亮烤香腸。（鄧博仁攝）

烤蝦子最大秘訣是先剝殼只留頭尾，除了方便食用會被誇讚貼心，熟度也更容易控制。（鄧博仁攝）

烤玉米筍與筊白筍用小火。記得筍類要烤之前要先泡水，水遇熱變成水蒸氣，形成外烤內蒸效果，更香更甜更滋潤。切忌如圖右般先剝皮，容易烤焦並失去水份。（鄧博仁攝）

儘管颱風可能來攪局，肉還是要烤。今年中秋烤肉，別再拿著烤肉醬在那裡東塗西抹了！過多的烤肉醬不只沒法凸顯食材原味，還吃進過多高溫焦化的調味料，搞得全家人又渴又傷身體還雙手黏踢踢。

曾任花蓮遠雄悅來飯店行政主廚，專攻日本料理與燒烤的雷議宗主廚，實地示範原味燒烤，輕輕鬆鬆讓木炭不耍冷、肉不敢裝熟、蛤蜊不搞自閉、香腸也不會扮黑道。只要一瓶海鹽，就把雞翅烤得金黃焦脆、青椒水嫩多汁、牛排也外酥內嫩。

■烤肉四大守則：

1.先烤肉，再烤蔬菜與海鮮。烤肉要明火旺火才會香脆，烤蔬菜與海鮮要文火慢火才能熟透，並善用噴水器與鋁箔紙調節火力。

2.脂肪多的肉片如牛排，等表層出水再去翻動才能外脆內嫩；脂肪少的肉片如豬里肌與香腸與雞翅，要勤翻動才不會焦，真的怕焦就善加利用鋁箔紙。

3.避免事前醃肉或邊烤邊刷烤肉醬，以免醬料沾粘烤網，造成焦化傷身。盡量原味燒烤，起鍋前再調味或灑點鹽巴即可。

4.安全第一。烤網一定要選安全不鏽鋼材質並使用天然木炭。食材避免加工品，多吃蔬菜多健康。

■烤肉細部教學

★香腸這樣烤：香腸易焦，一看到腸衣開始反白就要翻動，直到夾子輕夾可見輕微的腸衣破裂並噴油，且手感硬硬就代表熟了，再讓表皮全面金黃閃耀就是漂亮烤香腸。

★牛排這樣烤：用旺火。牛排不要亂翻動，等上層開始出油出水再翻面，之後靜置回溫約15分鐘後，再用大火烤出外酥脆內軟嫩的美味。

★牛舌這樣烤：牛舌美味重點在於脆。用旺火，下烤網後不動，等表層出水後翻面，大概數5聲就OK了，5分熟的爽脆牛舌讓人充滿喇舌幸福感。

★橫隔膜這樣烤：橫隔膜兼具鮮嫩與咬勁，是這些年正熱門的老饕級美味，烤法跟牛排一樣，用旺火烤到表層出水後翻面，再把另一面烤到焦脆，5分熟即可。

★小雞翅腿這樣烤：秘訣是把噴水槍握在手中，隨時油脂帶起大火就噴水降溫。先烤雞皮那面，再翻面烤肉，烤到雞肉反白，要不時翻動避免燒焦並烤得焦脆鮮嫩。

★青椒這樣烤：秘訣是對切即可，大片的烤較不易焦。先用小火烤內部，等青椒有點軟化後就可翻面，再等青椒由郵差綠慢慢要轉變黃褐綠之時就ok！這樣的青椒超爆漿，沾點醬油膏或胡椒鹽更對味。

★地瓜與筊白筍這樣烤：直接用鋁箔紙捆兩圈包起來後丟進火爐即可，不用擔心它會焦。地瓜大約20分鐘，筊白筍粗的約6分鐘、細的4分鐘，很簡單，這樣就好。打開鋁箔後，么壽喔，跟控土窯一樣，超好吃。

★白酒金針菇蛤蜊這樣做：把金針菇、蛤蜊與一點海鹽跟白葡萄酒一起倒進錫箔容器中，不要蓋，直接上爐煮到蛤蜊打開就行了，入口滿是果香與鮮美，有夠好吃。

★鯖魚這樣烤：烤魚時要先把烤網烤得很熱才不易沾黏。用小火，先將有魚皮那面放網上烤，等看到魚肉部分開始變成霧狀就可以翻面，烤時可不時用夾子敲打烤網，確保魚身沒有沾黏於網上，烤到魚肉全白就是熟了。

★玉米筍與筊白筍這樣烤：用小火。記得筍類要烤之前要先泡水，水遇熱變成水蒸氣，形成外烤內蒸效果，更香更甜更滋潤。切忌如圖右般先剝皮，容易烤焦並失去水份。

★蝦子這樣烤：最大秘訣是先剝殼只留頭尾，除了方便食用會被誇讚貼心，熟度也更容易控制。用小火，剝好殼後直接灑點鹽然後上烤爐，大約90秒後會看到蝦頭開始起紅暈就可翻面，再烤60秒即可。去殼後烤出的蝦肉是彈跳的、蝦頭還會爆漿，超好吃的啦！

★小卷一夜干這樣烤：用小火。先烤皮那一面避免小卷捲起，再烤肉那一面，之後不停快速翻動到一股淡淡焦香味出來即可，入口都是嫩與鮮。

★花枝丸這樣烤：秘訣是不可對切，一切開就不會脆。用小火，不停翻動，等看到內部開始噴煙，外表有點焦脆就OK，吃起來外脆內嫩。

★牛蒡甜不辣這樣烤：用小火，不停快速翻面，等牛蒡與魚漿輕微起泡就OK了，焦脆鮮美。

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(中時)