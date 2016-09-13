9月13日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

912旅遊業上街頭》要觀光 不要關光 要九二 不要久餓

受陸客減少嚴重衝擊，國內觀光產業史上首次走上街頭，昨號召萬人大遊行，怒吼「求生存、有工作、能溫飽！」並將陳情書送進總統府，要求政府「踹共」，告訴觀光產業「現在到底應該怎麼做」，協助產業度過寒冬。

爽到你 艱苦到他！928 放假一團亂

國定7天假日確定將恢復，第一個面對的國定假日928教師節，由於公立學校老師不適用《勞基法》，老師的小孩如果讀私立幼兒園，小孩可能放假在家沒人照顧，結果是家長上班，小孩卻放假，逼不得已只好請「家庭照顧假」在家帶小孩，但請假老師如果太多，學校上課又有問題的畸形現象之插圖。

北市房屋稅 改提3調整方案

近年北市房屋稅大幅調高，台北市長柯文哲昨在居住正義論壇批評，前市府卸任前突然調高稅率，讓他叫苦連天。財政局長陳志銘表示，2014年7月後房屋標準單價調高260％，加上部分「路段率」調高，讓稅基大幅提升，以及囤房稅的稅率，使得民眾有被「開了三槍的感覺」，故提出3個調整方案，盼讓稅基合理化，最快明年7月上路。

蘋果日報

太自私「想帶她一起走」 警殺女友自轟雙亡

太自私了！就算愛一個人，也沒有權利把她帶走！桃園一名警員患有胃食道逆流動過兩次手術，因不堪疾病纏身，只能吃流質食物，昨凌晨他領出警槍回與女友同居處，趁女友熟睡，竟將交往七年已論及婚嫁女友狠心槍殺後再自轟，兩人當場死亡，警員留下遺書向女友父母致歉：「對不起我把她帶走了。」雙方家屬震驚無法接受：「就要幫兩人辦喜事，怎變成這樣？」

強颱今陸警 花東多校明停課

莫蘭蒂颱風昨下午增強為強颱，中央氣象局昨晚11時30分發布海上颱風警報，預計今晨到上午發布陸上警報。昨晚颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方850公里海面，以每小時23公里速度朝西北西接近恆春外海；其外圍環流今開始影響北部、東半部、南部，明影響最劇烈，各地都會颳風下雨。首當其衝的花東地區，已有數所大學宣布明停課停班。

吃到飽 狂點300份 剩滿桌走人

新北市一家七口前天到吃到飽餐廳用餐，被網友拍下狂點近三百份菜、留下滿桌剩菜後離去的照片po網，痛批浪費食物，昨這家人出面反駁，指控店家出菜龜速，用餐時限快結束，還有三分之一的菜沒上，卻在加點後快速出菜，經制止仍不停；店家則回應，因出餐慢，已取消這家人餐時限制，怎料他們卻說：「就是要玩！」

聯合報

南國崛起 本報帶您前進印度

三月一日，總統蔡英文參訪嘉義的遠東機械公司，在遠東透過全自動生產線製造的精緻輪框上簽名、落款。這場避開媒體的行程，是為新政府的新南向政策找解答；遠東招聘印度高中畢業生來台灣念大學的國際產學合作模式，更成為新南向的政策方向。

柯文哲當包租公 獎勵釋空屋

台北市高房價讓年輕人買不起，卻有六萬多戶空屋沒人住，台北市長柯文哲昨天表示，市府鼓勵空屋釋出，市府修繕後供年輕人居住。

為讓空屋有效使用，市府提出「以房養老、包租代管、換租」等方式，讓老人從大坪數房子搬到專為老人設計的小坪數房子，原來的房子則由政府包租代管。

海基會函海協會 沒提九二共識

海基會昨召開臨時董監事會，正式推選田弘茂為新任海基會董事長。田弘茂就任後首次談話，及海基會發給大陸海協會的函電，不僅未提九二共識，也未談新政府主張的「尊重九二會談的歷史事實」，僅呼籲陸方恢復協商。

自由時報

國軍服裝裝備 斥資50億升級

中秋節前夕，蔡英文總統昨先後赴桃園市陸戰隊六六旅及新竹縣陸軍裝甲五四二旅視導，並在向官兵精神講話時宣示兩項重要工作，她要求國防部三年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備，同時加速老舊營舍的整建計畫。

強颱莫蘭蒂變胖 南台灣防爆潮

今年第十四號颱風「莫蘭蒂」威力增強，昨午轉為強颱，暴風半徑也擴大「變胖」，朝西北西方向接近台灣，氣象局昨晚發布海上警報，預計今晨發布陸警，颱風自今天深夜就會開始影響台灣，因其路徑南修、速度快，花東、高屏及綠島蘭嶼都須嚴加注意。而強颱影響台灣最明顯為週三及週四白天，中秋連假開端，強風豪雨又適逢大潮，南台灣恐會有爆潮出現更需小心。

立院今開議 政院提32優先法案

行政立法政策協調會報昨天晚上達成立院本會期優先審議法案共識，包括提高對ＵＢＥＲ裁罰金額的公路法修正草案、攸關勞工權益「一例一休」及國定假日天數的勞動基準法部分條文修正草案，以及朝野關切的兩岸協議監督條例草案，與裁撤特偵組的法院組織法修正草案等三十二案及預算案兩案，列為優先法案。

(中時電子報)