莫蘭蒂颱風 吳德榮：今年地表最強！

目前西北太平洋「三颱共舞」。最左側是第15號颱風雷伊，在越南中部外海，很快就會登陸越南，算是個「短命颱」。最右側是第16號颱風 馬勒卡，在關島西方海面，向西北西進行，將來會多靠近台灣，要持續觀察。居中的就是第14號颱風「莫蘭蒂」，即將侵台。（中央氣象局）

今年中秋很難過！不但可能有莫蘭蒂、馬勒卡2個颱風接連來襲，莫蘭蒂還是「今年地表最強颱風」，可能帶來毀滅性強風，絕對要嚴陣以待。

前中央氣象局預報中心主任吳德榮今（13日）早在《洩天機教室》專欄發文，稱莫蘭蒂颱風強度以13日2時的資料來看，中央氣象局估58公尺/秒，日本氣象廰(JMA)估的強度是60公尺/秒，美軍聯合警報中心(JTWC)則估155浬/時，台、日的估計已平了尼伯特颱風的強度，美軍的評估更超越了尼伯特150浬/時的記錄，所以稱莫蘭蒂是今年至目前為止最強的颱風，並不為過。

吳德榮表示，中央氣象局的最新(13日5時)資料顯示，颱風中心通過巴士海峽的機率提高，直接登陸的機率降低，如果真是如此，則可避免颱風中心「毀滅性強風」的摧殘，不過在颱風中心未通過之前，都還要緊盯著它才是。

以目前的路徑來看，受影響最大的地區首先就是離中心最近的恒春半島及迎著東風的台東縣，再來就是花蓮縣及屏東縣。高雄、台南在山脈背風面，其平地受的影響相對弱些，時間也稍晚些，但山區的風雨還是比較大。

宜蘭山區，因為迎風面的作用也有比較大的降雨。中部以北因受山脈屏障，且離中心也比較遠，受影響的程度相對比較小，但偶有陣雨及強陣風也是可能的，也是要注意。

而今(13日)晨2時，第15號颱風雷伊(RAI)和第16號颱風馬勒卡(MALAKAS)接連生成，形成「三颱共舞」。雷伊在越南中部近海，很快就會登陸越南，算是個「短命颱」，但扮演阻檔西南氣流進入「莫蘭蒂」的角色。馬勒卡在關島西方海面，向西北西進行，向台灣逼近後，於台灣東側北轉，將來會多靠近台灣？又是要持續觀察的。

(中時電子報)