李英愛罕見上節目 高級豪宅曝光

李英愛上節目，拍攝場地就在自家豪宅。（圖／翻攝韓星網）

官方公布花絮照，李英愛保養看來還是相當好。（圖／翻攝韓星網）

韓國女星李英愛事隔11年再拍新劇《師任堂》，為了宣傳，她破例上了SBS節目，地點更選在她京畿道的豪宅拍攝，不僅為幾位來賓下廚，還在豪宅花園受訪聊天，也因如此，李英愛豪宅就藉著攝影機全都露。

李英愛自從結婚生小孩後，她淡出螢光幕前專心相夫教子，不過近來她復出拍攝新劇《師任堂》，讓不少觀眾相當期待，她過去鮮少參加綜藝節目，可這回她為了宣傳，上了SBS的《唱歌的明星─Blu Star》，不僅大方讓豪宅入鏡，李英愛也和幾位主持人大談育兒經與喜愛的音樂類型。

由於該節目會讓來賓演唱，李英愛也在節目上唱了自己喜歡的歌曲，據悉不少人工作人員起初都擔心她會因害羞而放不開，沒想到李英愛自然又大器，獲得高度評價！

(中時電子報)