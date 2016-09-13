世紀萌娃同框了 徐若瑄稱「牛郎織女」擬結親家？
賈靜雯與修杰楷的女兒「咘咘」，因為可愛萌樣被喻為最紅網娃，修杰楷還因此不准她與其他男寶寶聯誼，不過媽媽卻無視禁令存在，讓她與徐若瑄兒子「小V寶」相見歡，兩位世紀萌娃首度同框，讓網友直呼要融化了。
賈靜雯臉書發佈兩位萌娃相聚的照片，只見兩位母親嶄露笑容各自揹著小孩，有子萬事足的模樣讓人稱羨，賈靜雯更是左擁右抱兩名娃兒，笑稱當下才能享受生龍鳳胎的滿足感，其中一張咘咘彈琴笑開懷的照片，更被網友大讚療癒度破表，對於兩位網紅萌娃首度同框，徐若瑄表示約了一年才相聚，根本就是「牛郎織女」的相會，希望往後能有更多機會相聚。
對於兩個娃兒首度同框，有網友笑稱兩人根本有夫妻臉，可以趁著這次指腹為婚，但是卻有人點出重點，表示修杰楷的禁愛令解除了嗎?小心爸爸得知消息後又再度崩潰了。
(中時電子報)
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