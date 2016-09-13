婚後首放閃！舒淇曬和馮德倫同框合照

舒淇和相識20年的馮德倫閃電結婚。(圖／本報系資料照)

舒淇曬和馮德倫同框合照。(圖／翻攝自舒淇臉書）

舒淇和馮德倫3日閃電宣布結婚，不過兩人沒時間度蜜月，就去捷克趕拍電影《俠盜聯盟》，12日她在臉書宣布殺青，還開心曝光片場花絮影片，而片尾更驚喜出現她與老公馮德倫的合照，甜蜜又恩愛讓網友超羨慕。

《俠盜聯盟》殺青了，讓舒淇相當開心，在臉書連po好幾段影片，其中一段是她在片場玩自拍，並對著鏡頭大笑狂搖，還瘋狂甩髮、傻笑，連她都忍不住自虧：「藥呢？」看起來心情很愉快，令一段是片場花絮，她也感性說：「Yeah殺青了，我會想念你們的」，而片尾更驚喜出現她與老公馮德倫的合照，工作之餘還不忘放閃，幸福甜蜜模樣令人羨慕。

舒淇和馮德倫情牽20年，最終有情人終成眷屬，日前《俠盜聯盟》片場工作人員爆料，舒淇十分尊重身為導演的馮德倫，但其實私下馮德倫大多以老婆意見為優先，笑稱：「馮導演十分享受被老婆管。」看得出來他非常疼愛舒淇。

(中時電子報)