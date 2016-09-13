三颱共舞 莫蘭蒂馬勒卡車輪戰
今年第14號強烈颱風莫蘭蒂逼近台灣，而今天凌晨海上又有2個輕度颱風形成，分別是今年第15號颱風雷伊，以及第16號颱風馬勒卡，氣象局表示，目前在在南沙海面的雷伊將往中南半島前進，對台灣影響極小，但馬勒卡則在關島西方海面，目前距離台灣超過2000公里有機會接近台灣，影響程度有待觀察。
氣象局昨天深夜發布海上警報，今早8點30分緊接著發布陸上警報，根據氣象局資料顯示，強颱莫蘭蒂瞬間最大陣風每秒73公尺，相當17級風，7級風半徑200公里，明天一整天至周四早上是颱風最接近台灣的時候，屆時風雨最明顯，各地都會刮風下雨，而其暴風範圍勢必會掃過花東、高屏及綠島蘭嶼，民眾需多注意。
中央大學大氣系副教授吳德榮表示，莫蘭蒂如果登陸，其中心附近會帶來「毀壞性」強風。而今天天氣因為颱風外圍雲系移入東南部地區，北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，晚雨勢將會愈明顯，南部地區及中部山區也有局部降雨的機率。
(中時電子報)
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