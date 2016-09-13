菲總統向美軍下逐客令 美：未收到正式要求

菲律賓總統杜特蒂12日公開呼籲美國，撤出菲律賓南部地區的特種部隊。(圖/美聯社資料照)

早前曾爆粗口大罵美國總統歐巴馬，一度掀起外交風波的菲律賓總統杜特蒂，再度發出驚人之語。杜特蒂周一(12日)公開呼籲美國，撤出菲律賓南部地區的特種部隊，並直指美軍是造成該地區回教武裝組織叛亂的主因。

據《路透社》報導，杜特蒂上周在一個公務員宣誓就職典禮上表示，駐紮在菲律賓南部棉蘭老島的美軍特種部隊，造成該地區回教武裝組織叛亂行動加劇；杜特蒂說，「我不想跟美國發生歧見，但他們(美軍)必須離開。」

杜特蒂當天展示一張美軍上世紀初佔領菲律賓期間，殺害當地回教徒的照片，直指美軍進駐菲律賓南部，令當地回教武裝組織更難以控制。杜特蒂同時表示，美國人在棉蘭老島也很危險，會遭到回教極端分子綁架和殺害。

杜特蒂周一呼籲美軍撤出菲南部地區，這是杜特蒂特首次公開向美軍下逐客令，但是他沒有提及美軍撤走限期。

針對杜特蒂此項發言，美國國務院表示，知道有關報導，但沒有收到菲律賓政府的正式要求；國務院強調，美國和菲律賓是盟友，在打擊恐怖主義方面，會密切協調合作措施。

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