林資惠不放棄就有希望 帕運健力奪銅
中華隊女將林資惠舊傷未癒，在明知奪牌不易情況下奮力一舉，靠著近年最佳的131公斤奪銅，賽後她說，雖然知道困難，但不放棄就有希望，老天聽到她的乞求，讓她拿下這面銅牌。
兩屆帕運金牌、上屆倫敦帕運銅牌得主林資惠於巴西當地時間12日，在里約帕運健力女子79公斤級賽事以131公斤成績拿下銅牌，賽後包括總統、副總統、行政院長、教育部長都在第一時間拍發賀電，恭賀林資惠拿下佳績，並由教育部體育署副署長王水文在比賽現場致予林資惠。
賽後林資惠說，這是一直挑戰自我的過程，因為她在受傷後就沒有舉過那麼重了，所以真的是不放棄就有希望，堅持到底就有機會獲得勝利。
今天林資惠在第1次試舉121公斤時被判失敗，她說，賽前知道裁判很嚴格，所以策略上就是要穩紮穩打，但是因為重量選得太輕，讓她一時忘了要用正確的姿勢舉起槓鈴，導致被判犯規，讓那次的成績不列入計算，當下她確實有點慌了，但她不斷和自己對話，告訴自己「還有兩次機會」，心情才平復過來。
對於在第2次試舉成功舉起125公斤，林資惠說，那時她心裡踏實不少，覺得自己「是做得到的」，甚至在當下就感覺自己這次一定會拿下獎牌，才會為了表達她對運動和大家的愛，而開心的對鏡頭比了愛心。
林資惠提到，她在2010年有140公斤的水準，那是她生涯的最佳紀錄，但練健力以來的一些舊傷在2014年仁川亞帕運後惡化，包括右肩撕裂傷在內的身體狀況都嚴重影響她的成績，今年初她甚至舉不到110公斤。
在傷勢恢復僅8成的情況下，林資惠知道以目前的狀況無法跟上前兩名選手的成績，所以策略就要力拚銅牌，結果真的如願，靠著在最後一次試舉舉起的131公斤成績獲得銅牌。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。