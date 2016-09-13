林資惠不放棄就有希望 帕運健力奪銅

中華隊女將林資惠舊傷未癒，在明知奪牌不易情況下奮力一舉，靠著近年最佳的131公斤奪銅，賽後她說，雖然知道困難，但不放棄就有希望，老天聽到她的乞求，讓她拿下這面銅牌。

兩屆帕運金牌、上屆倫敦帕運銅牌得主林資惠於巴西當地時間12日，在里約帕運健力女子79公斤級賽事以131公斤成績拿下銅牌，賽後包括總統、副總統、行政院長、教育部長都在第一時間拍發賀電，恭賀林資惠拿下佳績，並由教育部體育署副署長王水文在比賽現場致予林資惠。

賽後林資惠說，這是一直挑戰自我的過程，因為她在受傷後就沒有舉過那麼重了，所以真的是不放棄就有希望，堅持到底就有機會獲得勝利。

今天林資惠在第1次試舉121公斤時被判失敗，她說，賽前知道裁判很嚴格，所以策略上就是要穩紮穩打，但是因為重量選得太輕，讓她一時忘了要用正確的姿勢舉起槓鈴，導致被判犯規，讓那次的成績不列入計算，當下她確實有點慌了，但她不斷和自己對話，告訴自己「還有兩次機會」，心情才平復過來。

對於在第2次試舉成功舉起125公斤，林資惠說，那時她心裡踏實不少，覺得自己「是做得到的」，甚至在當下就感覺自己這次一定會拿下獎牌，才會為了表達她對運動和大家的愛，而開心的對鏡頭比了愛心。

林資惠提到，她在2010年有140公斤的水準，那是她生涯的最佳紀錄，但練健力以來的一些舊傷在2014年仁川亞帕運後惡化，包括右肩撕裂傷在內的身體狀況都嚴重影響她的成績，今年初她甚至舉不到110公斤。

在傷勢恢復僅8成的情況下，林資惠知道以目前的狀況無法跟上前兩名選手的成績，所以策略就要力拚銅牌，結果真的如願，靠著在最後一次試舉舉起的131公斤成績獲得銅牌。1050913

(中央社)