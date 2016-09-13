港景配烤肉 海科館17日辦趴

中秋假期台灣人最愛烤肉，國立海洋科技博物館也趕流行，17日在園區內舉辦「中秋94要烤肉」活動，讓參與民眾享受海洋氛圍中秋佳節。

平時寓教於樂的海科館是全家出遊認識海洋知識場所，和烤肉似乎搭不上邊。海科館勇於突破，和民間業者合作推出海風音樂燒烤趴，開放園區內的區域探索館2樓迴廊，讓民眾吃海鮮、大啖燒烤套餐，一邊還能享受周邊八斗子海景與漁港景觀。

活動限量100名，報名不到的民眾，可考慮參加10月8日野餐日活動。海科館當天安排去年榮獲金鐘獎的「雙廚出任務」主持人一起同樂，以融合海洋元素的多元的舞台表演與攤位，讓全家大小一起感受最貼近大海的人文野餐。

海科館表示，希望透過一系列活動讓民眾了解，海科館不僅是傳遞海洋科學知識的場所，更是認識海洋及貼近地方生活的地方。相關資訊可參考國立海洋科技博物館網站。1050913

(中央社)