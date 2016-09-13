加強歐盟防務 法德倡設軍事指揮總部

英國過去一向不贊成歐洲共同防衛，但自從透過公民投票決定脫離歐盟後，對歐盟防務已無置喙餘地。法國與德國今天建議創設一個聯合常設總部，用來指揮軍事和公民任務。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國與德國今天聯合提出一份文件，針對加強歐洲軍事合作做出詳細建議，在英國決定脫離歐盟後，歐盟成員國在安全方面的合作被視為一種團結歐洲的手段。

根據報導，歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）也將於預定14日發表的談話中，主張歐盟各國軍隊之間以嶄新的方式共同合作，不要彼此孤立。

英國決定脫歐後，法國與德國更確立了歐盟領頭羊角色，在軍事安全上也是最重要的歐盟成員國，兩國共同提出的建議包括創建一個聯合常設總部，用來指揮軍事和公民任務。

報導指出，這項建議雖不比創設一支歐洲軍隊來的有企圖心，但仍在歐盟維護和平及人道救援上邁出新的一步。

法國與德國還建議強化「歐洲部隊」（Eurocorps）的角色。

「歐洲部隊」是一支跨政府軍事部隊，由約1000名軍人組成，駐紮在法國史特拉斯堡（Strasbourg），成員國包括法國、德國、比利時、盧森堡和西班牙，另與義大利、希臘、羅馬尼亞和土耳其協同合作；波蘭預計於2017年一月起加入協同陣營。1050913

(中央社)