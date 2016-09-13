【大河傳承：十青版畫會42週年展】史博館展出

鐘有輝《平安之輝煌騰達》。（史博館提供）

台灣的現代版畫之所以呈現今日的面貌，並發展到如此規模，要歸功於具開創性啓發性地位的台灣現代版畫播種者廖修平，以及其追隨者──縱橫台灣當代版畫界42年的「十青版畫會」。今年，適逢「台灣現代版畫之父」廖修平教授80大壽，十青版畫會創會亦已42年，國立歷史博物館因此特別籌劃《大河傳承：十青版畫會42週年展》。

版畫是一種與印刷、傳播有密切關係的藝術表現形式，版畫家擅長將自古至今，人類曾經使用過的印刷技術與原理，與藝術思維結合，來進行創作。成立42週年的十青版畫會堪稱國內最早的版畫團體。 1973年，國際知名版畫家廖修平自美返國，應聘於母校國立台灣師範大學開設「現代版畫」課程。1974年，包括鐘有輝、林雪卿、董振平、林昌德等十位受教於廖修平的台灣師大學生，在其指導下，共同創立「十青版畫會」，也就此結下了與廖修平的版畫機緣。

迄今，十青版畫會現任會員有鐘有輝、林雪卿、林昌德、董振平、黃世團、龔智明、賴振輝、沈金源、彭泰一、劉洋哲、張正仁、梅丁衍、楊明迭、楊成愿、黃郁生、羅平和、林昭安、王振泰、蔡義雄、朱哲良、劉錫權、金炫辰、潘孟堯、徐明豐、林仁信、田文筆、黃椿元、黃坤伯等28人。

42年來十青版畫會的成員除致力於版畫創作，更透過學校教學、舉辦研習、國際交流、學術研討、展覽示範等方式，使現代版畫創作的深度與廣度，呈現多元的面向，培養了許多新世代的版畫藝術創作者，使得台灣現代版畫與國際接軌。十青成員有多人任教於各大學美術系所，開設版畫課程有系統的推展版畫。

有任教於中小學從事版畫教育啟蒙紮根的工作；有開設版畫工作室提供創作空間與技術指導；本次展覽每位會員提出4件代表作，都是多年來研究創作的力作，可以一窺現代版畫的多元面貌。

大河傳承：十青版畫會42週年展

日期︰9月15日～11月6日

地點︰國立歷史博物館二樓

(中時電子報)