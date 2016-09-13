李登輝失算 害台灣失落20年
廿年前國際上流傳「中國崩潰論」預言，多年後，該預言被列為十大最糟預測之一，擔任美國在台協會台北辦事處處長包道格直言「中國崩潰論已成笑料」。但李登輝前總統據該預言擬定的國家發展策略，台灣就走上國力漸衰、被邊緣化的狹路整整20年。
曾任海基會首任秘書長的陳長文律師，今在《聯合報》投書<台灣失落20年 多半來自一個預言>一文指出，一九九六年，李登輝提出「戒急用忍」的兩岸政策，為什麼提出「戒急用忍」？以李登輝在其《台灣的主張》一書，提出「中國七塊論」，主張將中國分裂為台灣、西藏、新疆、蒙古…等七個區，讓各地根據特性發展。顯見李登輝對「中國分裂」、「台灣獨立」的強烈期待，但七塊分裂要發生其前提，就是中國崩潰論。
如今，中國大陸崩潰的預言沒有發生，中國大陸崛起成為世界僅次美國的第二大經濟體。陳長文律師最後指出，如果在廿年前選擇參與中國大陸崛起，台灣的命運將會是很不同的。
(中時電子報)
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