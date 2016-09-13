靠臉吃飯？ 高以翔打球不准被碰臉

高以翔帶愛犬上節目秀才藝。（衛視中文台提供）

高以翔、毛加恩、簡浩私下感情相當不錯。（衛視中文台提供）

高以翔、毛加恩、簡浩，三大男神日前上衛視中文台《一袋女王》互相爆料。簡浩說毛加恩很髒，家裡沙發全都是衣服，毛加恩反嗆是因為不像簡浩有老婆幫忙整理，高以翔卻自爆與毛同住時，會幫忙洗衣的賢慧舉動。簡浩爆料高以翔打球罩門，就是「不可以碰到我的臉」，被大家笑翻也認證他是「靠臉吃飯」。

人高馬大的簡浩在球場像鬥士，私下卻被說很「三八」愛搞笑，對嘴功力一流，現場逗趣表演泰勒絲的歌，屁股又翹又會扭，比起翹臀天后陳小雲，有過之而無不及。

本集《一袋女王》13日晚間11點衛視中文台播出。

(中時)