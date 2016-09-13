華爾街將瓦解？ 工作機會往印度等低成本區跑

美國華爾街一角。(美聯社)

美國華爾街許多大投資銀行為了節省成本，已經或是計畫要將許多職務轉移到其他成本較低的國家如印度和波蘭等。

根據商業內幕(Business Insider)報導，摩根史坦利(Morgan Stanley)已經將許多工作機會往外移，去年執行長James Gorman就表示，公司有太多員工在高成本地區工作，應該要來好好解決基礎建設成本這個問題。財務長Jonathan Pruzan週一表示，公司大部分都已經經過重整，每當有核心地區的職位空出，這個工作作機會就會被轉移到國外運營中心。Pruzan指出摩根史坦利已經將1,250人派遣到在孟買等的國外運營中心，並且在這些中心創造了450個工作機會。

瑞士銀行(UBS)也計畫在明年，將2,500個工作機會移到成本較低的地區如波蘭、印度、中國、美國田納西州的納許維爾市(Nashville)。

高盛銀行(Goldman Sachs)表示，大約四分之一的銀行員工，現在都在成本較低的地點如印度的邦加羅爾(Bengaluru)、美國鹽湖城、德州達拉斯市(Dallas)和歐文市(Irving)等地工作。

(中時電子報)