松山新店線異常 建議旅客及早換車

台北捷運松山新店線清晨4點多發生異常，捷運公司建議松山地區旅客提前於松江南京站換車，新店地區旅客請提前於中正紀念堂站換車。目前其他捷運路線班距皆正常，維持尖峰時間約6分鐘，重疊區間約3分鐘一班。

捷運公司表示，松山新店線班距現為中山-小南門區段，班距28分鐘，單線雙向運轉，公館-西門公車接駁；松山-中山：班距約6至8分鐘；新店-小南門：班距約6至8分鐘。

(中時)