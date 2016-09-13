爭食中秋節大餅 桃禧航空城酒店推池畔夜烤
今年中秋節有4天連續假期，烤肉已成應景動，卻逢莫蘭蒂颱風變數，桃禧航空城酒店敲定15日中秋節及16日推池畔夜烤派對。
桃禧航空城酒店表示，這兩晚會供應近百道的跨國界菜餚和甜點，現場也有專人無限量碳烤BBQ、牛小排、澎湖生蠔、風味肉串、碳烤豬肋排及鹽烤蝦，也提供啤酒、各式果汁飲料暢飲。
桃禧航空城酒店說，今年中秋節不必擔心颱風，也不必費心張羅食材，更不必烤得滿頭大汗、收拾場地，成人每位880元，孩童520元，身高介於90公分至110公分小朋友110元，都另各加10％服務費。
桃禧航空城酒店也推出「享宿中秋」一泊二食專案，雅緻客房一晚加上2客早餐及池畔夜烤2客及1盒桃禧映月年節月餅，每房5,550元起。
(工商)
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