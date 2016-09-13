美跨黨派貿易代表 齊為TPP發聲

美國4位跨黨派歷任貿易代表今天齊聲呼籲，「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的成敗，關乎美國在全球的領導力與威望，下屆白宮主人不論是誰，都必須清楚認識這一點。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天舉辦「貿易協定與美國利益」研討會，前總統雷根、老布希、小布希到現任總統歐巴馬政府任內的4位貿易代表都出席。

最年長的布羅克（William Brock）是雷根時代的貿易代表，他和老布希時代的貿易代表奚爾斯（Carla Hills）都說，貿易不是造成貧富差距擴大與失業率升高的主因，是機械化、自動化與科技的發展，讓勞動力市場對勞工技能的需求有不同，要縮小這一差距，政府得透過教育、協助勞工擁有能爭取到高收入的能力。

兩人都認為，TPP不只關乎美國在亞太區域的領導力，更影響美國的全球地位，奚爾斯就提到美國與歐洲聯盟的「跨大西洋貿易及投資夥伴協定」（TTIP），她建議，貿易代表署（USTR）應和歐盟談判方及歐洲個別國家好好溝通；布羅克則說，美國民眾要好好思考，難道美國主導制定一個「以規則為基礎」的貿易協定不重要？

小布希時代的貿易代表史瓦布（Susan Schwab）正是2008年美國決定加入TPP談判的時任貿易代表，依照她的經驗判斷，共和黨及民主黨總統候選人現在都反對TPP，只是選舉語言，待新一屆白宮主人出爐，她樂觀認為，TPP最終會在國會過關。

歐巴馬任命的美國首位非裔貿易代表柯克（RonaldKirk）則說，作為支持貿易的民主黨人，他過去在國會曾承受來自黨內議員的龐大壓力，但他提到，一定要坦誠且樂於溝通，用大眾易懂的語言就事論事、不要讓恐懼與悖論主導輿論。

但他也坦承，資訊快速流通的年代，「人們根本不在乎訊息是否真實正確」，美國民眾對貿易協定普遍有刻板印象，要扭轉、並推銷貿易協定，比以往更困難；史瓦布則指出，TPP是第一個納入保護勞工權益的貿易協定，當時也聽取並納入美國勞工團體的意見，但社會輿論仍扭曲成這是一份忽視勞工權益的貿易協定。

她說，政治人物能輕易說出貿易協定可以重新談判，但曾親歷談判桌上折衝的她說， 美國的民主體制對談判中的貿易協定有一定的透明度要求，這讓前線談判人員承受巨大壓力，一方面來自國內民眾對談判代表的責難與不信任，另一方面是「對手都很清楚美國的談判底線」。

史瓦布說，TPP牽涉12個國家，重新談判很困難，而當外界質疑北美自由貿易協定（NAFTA）時，其實就應把TPP視為NAFTA的升級版，TPP將過去自由貿易協定（FTA）談判時還未成熟的智慧財產權與資通訊產業貿易領域訂立規則，是與時俱進的FTA。1050913

(中央社)