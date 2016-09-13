蘭潭泛月 中秋賞月好去處
「不一樣中秋」4中秋連假何處去？嘉義市蘭潭風景區，是嘉義八景之一「蘭潭泛月」所在地，向來以月色迷人著稱，也是中秋賞月高指標地區之一。
位於嘉義市東郊的蘭潭風景區，有嘉義市「後花園」之稱，風光明媚，鳥語花香，除了是賞月好去處之外，也有悠久的歷史文化。
根據耆老傳說，蘭潭古名「紅毛埤」，相傳是明鄭時期，荷蘭人降服諸羅山（嘉義）之後，招募印尼班達島土人，在今嘉義市東郊開墾，闢鑿水埤作為灌溉水源。
由於荷蘭人的毛髮為紅褐色，因此被稱為「紅毛人」，而由荷蘭人挖鑿的水埤，就被稱為「紅毛埤」。此外，嘉義市蘭井街有一口「紅毛井」，相傳也是荷蘭人開鑿的。
雖然地方一直有「蘭潭」是由荷蘭人開鑿的說法，但卻缺乏地方志佐證，因此蘭潭的由來尚無法成定論，不過嘉義人多數寧願相信，蘭潭是荷蘭人在台的遺蹟之一。
此外，據傳日據時代，規劃嘉南大圳的日籍工程師八田與一曾重建紅毛埤壩堤，成為自來水廠的蓄水庫，因此從日據時代至今，蘭潭都是嘉義地區的主要水源地。
蘭潭的集水區面積約為2.086平方公里，四周林木蒼翠，岡陵環繞，風光相當怡人；蘭潭東側有地標「月影潭心」、蘭潭噴泉等，是嘉義地區民眾夜晚休閒去處。
與蘭潭串聯供水的仁義潭，是一座人工離槽水庫，湖光水色，景緻怡人，是嘉義地區觀光旅遊勝地，也是欣賞落日、賞月的好去處。1050913
(中央社)
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