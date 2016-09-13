強颱莫蘭蒂 鄭明典：無減弱跡象

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強颱莫蘭蒂來勢洶洶，民眾也別輕忽。中央氣象局預報中心主任鄭明典說，莫蘭蒂仍強，沒有減弱跡象。

鄭明典以「莫蘭蒂現況」為題，在臉書上說，莫蘭蒂颱風仍然維持巔峰強度，尚無減弱跡象。

根據最新氣象資料顯示，莫蘭蒂目前中心在恆春東南東方海面，向西北西移動， 其暴風圈朝巴士海峽接近，對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅。1050913

(中央社)