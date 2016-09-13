希拉蕊肺炎不適 募款餐會由柯林頓代勞
美國民主黨總統候選人希拉蕊因肺炎遵照醫囑休養，原訂南加州洛杉磯募款餐會的行程，改由她的老公、前總統柯林頓代勞，昨晚原訂赴舊金山的活動，也改為電話會議。
美國「綜藝」（Variety）雜誌報導，希拉蕊（Hillary Clinton）在洛城已辦的2場募款餐會，贊助者來頭都不小。
餐會舉行的地點，分別在「熊麻吉」（Ted）導演塞思麥克法蘭（Seth MacFarlane），以及IAC公司總裁狄勒（Barry Diller）的宅邸。狄勒與牽手、設計師佛斯登柏格（Diane von Furstenberg），是好萊塢公認的權勢夫妻檔。
唱紅Endless Love的美國老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie），受邀在塞思麥克法蘭的餐會獻唱，出席者得先準備5000美元（約新台幣15萬8000元）才能買到入場門票，若認捐1萬美元則被視為共同主辦人。
若是認捐3萬3400美元或有辦法募集到5萬美元者，則視為主辦人，餐敘時可與希拉蕊同桌並合照。先前民主黨黨內初選，塞思麥克法蘭是支持希拉蕊的對手桑德斯（Bernie Sanders）。
至於狄勒與佛斯登柏格宅邸的募款餐會，每對受邀夫妻檔入場門檻由10萬美元起跳，令人咋舌。餐會共同主辦人包括，前迪士尼總裁艾斯納（Michael Eisner）夫婦、加州城市全國銀行（City National Bank）董事會主席兼執行長高史密斯（Russell Goldsmith）夫婦等。
大咖當前，希拉蕊即使身體不適也不能失禮，人氣在民主黨也搶搶滾的老公柯林頓，則代替她向金主們致意，並在一餐飯局進帳斗金。1050913
(中央社)
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