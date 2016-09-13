中秋連假到台中 體驗國際踩舞祭

「不一樣中秋」2中秋節除了烤肉外，也可以過個不一樣的中秋佳節，台中市政府在中秋節連假推出「台中國際踩舞祭」，歡迎大家到台中邊吃月餅、邊體驗來自日本及國內團隊一起表演的踩街舞蹈。

烤肉是中秋節應景活動，不想烤肉的民眾也可以選擇到台中過一個不一樣的中秋佳節，台中市觀光旅遊局在15日到18日的中秋連假裡，於台灣大道市府廣場及夏綠地公園周邊舉辦首屆國際踩舞祭，4天都有不同的表演活動。

台中市政府觀光旅遊局這次邀請來自日本三重縣、名古屋及北海道的3大知名表演團隊，與全台12所大專院校、高中職，一起來踩街熱舞、文化交流，還在台灣大道府前廣場安排特色展攤市集、踩街舞蹈教學、文化表演及抽獎拿好康等活動，歡迎全國民眾來台中歡度中秋假期，體驗「台中國際踩舞祭」的魅力。

日本的街舞活動（YOSAKOI）起源於1954年，由高知縣在盂蘭盆節（8月中旬）時舉辦的夜來祭開始發展，之後逐漸擴散到日本全國各地，時至今日已成為日本全民參與式的舞蹈型慶典活動，知名度及參與能量不斷提升，希望這次在台中舉辦的踩街活動成為首次台日觀光慶典交流的最佳平台。

台中市觀光旅遊局說，除了起源地的高知縣之外，YOSAKOI更廣為傳播至日本各地，例如名古屋真中祭、札幌YOSAKOI 索朗祭、三重縣安濃津祭等都是日本代表性的地方踩街活動。

YOSAKOI索朗祭是北海道每年兩大祭典之一，辦理至今，已吸引上千萬人潮前往共襄盛舉，平均每年超過180萬人次遊客特地前往北海道旅遊，而在日本要購票入場才能看到的踩街表演，今年中秋節在台中市就可以一賭風采。

台中市長林佳龍說，過去台灣各地辦理過不少踩街活動，但大多數都為單獨活動，沒有明確的主題性與延續性，而這次「台中國際踩舞祭」，將效法北海道索朗祭的形式，並融入台灣特有的在地元素，將踩舞完美移植成為台灣新型態的節慶文化。

林佳龍認為，台灣的傳統節日很多，元宵節有燈會，而中秋節，不是只有烤肉一種選項，選擇用大型踩街活動代替烤肉，不僅環保還能讓大家攜家帶眷走出戶外看踩街、逛市集、賞月亮、吃月餅，健康又應景；更重要的是希望能將此活動一年一年延續下去，讓大家想到中秋節就會想到台中國際踩舞祭，變成台中指標性的重要活動。1050913

(中央社)