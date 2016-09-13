宛如月球表面地形 月世界驚豔攬月

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「不一樣中秋」3高雄田寮月世界泥岩惡地形宛如月球表面，加上當地夜間燈光造景，與星空月影相互輝映，是令人驚豔的賞月新亮點，也是中秋節賞月的好去處。

月世界由顆粒細小、膠結鬆散的泥岩組成，地質上稱為青灰岩，原是海底的泥積土因造山運動露出地表，含有無機鹽，表層常可發現霜白色結晶，在月光照映下，經常閃閃發光，蔚為奇觀。

南二高貫穿中寮山，田寮交流道就在附近，行經中寮山隧道北端出口兩旁壯觀的月世界惡地形，十分奪目，況路兩旁連綿山丘，光禿禿寸草難生，簡直像極了月球表面。

來到月世界賞月，好像掛在天際的月球表面特寫映入眼簾，凹凹凸凸的山陵脊薄如斧削，大大小小鋸齒狀尖峰相連到天邊，頭角崢嶸，景觀壯闊兼有淒涼荒漠美感，在月光照映下，當地鬼斧神工的山丘群閃閃發出銀光，彷彿置身月球靜淒美荒漠中，異常寧靜淒美，令人嘖嘖稱奇。

為增加月世界賞月驚奇，地方政府特別於月世界地景公園新增燈光造景，增添賞月奇趣。

高市觀光局表示，為行銷月世界特有的泥岩惡地質，在當地陸續推動風景區整建工程，已完成包括停車場、弦月觀景台、地景公園、月池觀景台、天空步道及惡地體驗步道等設施。

觀光局說，景觀步道入口也為遊客打造的立體花雕植栽及各式特色草花，並以灌木打造的花藝造景，藉著繽紛多彩花雕意象，帶領遊客進入月世界風景區，與背後童山濯濯、荒涼崎嶇的惡地景觀，形成強烈對比。該工程以特殊素材搭配燈光投射，來強化月世界夜間入口意象的營造，並與園區內的惡地地形相互呼應。

觀光局歡迎遊客利用中秋連續假期前往田寮月世界體驗自高處俯瞰獨特的惡地質景觀，也可騎自行車來趟輕旅行，更可前來大快朵頤當地風味獨特的泥火山土雞餐。

此外，高市觀光局也於當地設置遊客服務解說中心除有惡地形資訊陳列外，更有在地志工專業導覽，增添觀光深度。1050913

(中央社)