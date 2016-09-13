文化新南向》泰傳統舞蹈大師到台東！與布拉瑞揚舞團飆新作
泰國古典舞蹈面具舞傳承及創新大師皮歇‧克朗淳(Pichet Klunchun)受驫舞劇場陳武康邀請來台，雙方利用2週時間共同探索台灣和亞洲各國傳統與創新的藝術新境界，兩種文化的交融經驗將在9月13、16兩天晚上7時30分在台北國際藝術村寶藏巖山城排練場演出。
國際知名藝術家皮歇將傳統泰國舞蹈與當代舞結合，已將泰國舞導帶入嶄新紀元，此次第二次來台，經由驫舞劇場安排，先到台東和布拉瑞揚舞團交流，運用泰國傳統藝術和台灣原住民所各自擁有不同的舞蹈身體訓練方式及動作質地來對話，皮歇從人、身體和心的互動關係，來探索個人獨特的身體語彙。
文化部為增進國人與東南亞文化發展的認識，自102年起推辦翡翠計畫，鼓勵民間藝文團體邀請東南亞人士來臺進行長時間文化體驗創作，迄已促成包括皮歇在內近200位東南亞藝術家來台駐點。皮歇表示，能夠如此深入一個地方，參與當地居民的生活，了解在地人的生活型態，是一種視野的開拓，而能認識台東這麼美麗的地方，更是一次非常難得的機會。相關活動訊息請洽「驫舞劇場」:(02)29674495。
(中時電子報)
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