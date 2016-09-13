《終極追殺令》導演版 13歲娜塔莉波曼長這樣

一刀未剪的《終極追殺令》導演版，尚雷諾、娜塔莉波曼的經典組合將有更勁爆的火花。（圖／金馬執委會提供）

金馬影展為紀念莎士比亞逝世400周年，將放映6部改編自莎翁作品的電影，「經典重現」單元將放映奇士勞斯基的《十誡》、美國電影之父葛里菲斯的《偏見的故事》、追悼美國流行音樂巨星王子《紫雨》、盧貝松一刀未剪版的《終極追殺令》等四部電影，其中大家可以再次回顧《終》片中13歲的娜塔莉波曼和尚雷諾這對有趣的組合。

適逢莎士比亞逝世400周年，金馬影展特別與英國文化協會合作，規畫6部改編莎劇的經典電影，包括《王子復仇記》、《都是男人惹的禍》、《殉情記》、《理查三世》、《夜半鐘聲》和《天使的對話》在影展播出。莎士比亞不僅是文學、戲劇史的里程碑，也啟發了許多影人，二十世紀後透過電影認識莎劇的人口，甚至比劇場還要多。

「經典重現」單元將獻上奇士勞斯基的《十誡》、美國電影之父葛里菲斯的《偏見的故事》、追悼美國流行音樂巨星王子《紫雨》、盧貝松一刀未剪版的《終極追殺令》等4部電影。

恰逢奇士勞斯基逝世20周年，當「三色系列」與《雙面維若妮卡》皆已重回戲院，金馬影展推出更難得一見的《十誡》全新數位修復版，長達10小時的大師手筆，涵蓋他後期作品所有主題與技法。而今年也是美國電影之父葛里菲斯《偏見的故事》問世100周年，百年前驚世駭俗的敘事手法，現在看來依舊怦然驚豔。

追悼美國流行音樂巨星王子，則將放映他囊括奧斯卡與葛萊美獎的《紫雨》，喜歡盧貝松《碧海藍天》的影迷則不能錯過一刀未剪的《終極追殺令》導演版，尚雷諾、娜塔莉波曼的經典組合將有更勁爆的火花。

(中時)