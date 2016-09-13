美海軍作戰部長：不會離開印度洋和亞太區

美國海軍作戰部長約翰·理查森12日表示，印度洋和亞太地區對全球而言非常重要，因此美國不會離開。(美聯社)

美國海軍作戰部長約翰·理查森12日出席智庫活動時表示，美中海軍有合作也有分歧，兩國高層官員間持續的坦誠對話，有利於減少誤解誤判。另外，印度洋和亞太地區對全球而言非常重要，因此美國不僅不會離開，還將致力於與地區國家發展雙邊關係，構建一個地區性安全框架。

理查森（Admiral John Richardson）認為，發展美中海軍關係，最首要的是保持接觸。兩國海軍在具有共同利益的領域有許多合作的空間，中國海軍參加環太平洋軍演便是一個很好的例子。然而關於南海問題，卻存在分歧，雙方應尋找妥協的辦法，避免分歧影響美中關係。

今年7月，理查森首次以美國海軍作戰部長身份訪中，與中國海軍司令員吳勝利舉行會談，兩人行前也已多次透過視訊電話溝通。理查森認為，該次會談的氣氛非常坦誠，雙方明確指出哪些做法能改善關係，哪些做法將有損關係。

理查森認為，美中海軍高層官員之間持續的坦誠對話非常重要，有利於減少誤解誤判，對於發展兩國海軍關係相當有幫助。

(中時)