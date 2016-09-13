萬里蟹產銷最前線 野柳現蒸海味四溢

新北市萬里漁民自產自銷的野柳假日活蟹市集，秋季限定，絕對尚青。夏末秋初，趁中秋連假到野柳漁港遊賞，品嚐第一手萬里蟹，順便別忘產地直銷的第一鮮甜海味。

到野柳必看的「女王頭」，是野柳地質公園最著名的砂岩，為蕈狀岩的一種，主要於地殼抬升過程，受海水侵蝕而逐漸形成今天面貌，長脖子雕像以伊莉莎白女王一世為命名，至少存在地球上超過4000年。

不過，除野柳女王頭，野柳漁港也不可錯過。因應萬里蟹季節到來，為讓慕名而來的民眾感受萬里蟹第一鮮甜的海味，市府特別輔導萬里漁民，辦理野柳假日活蟹市集，讓捕蟹船長和夫人們，在野柳漁港邊販售自家捕撈的萬里活蟹及在地當季海鮮。

近年產地直送、地產地銷的風氣盛行，民眾直接向生產者購買產品的意願提升，萬里蟹新鮮的肉質鮮甜，加上淡淡的海味，清蒸就非常好吃。自己抓的萬里蟹自己賣，漁民們相約組團到野柳漁港擺攤。

即日起到11月27日，每週六、日的上午11時至下午5時，萬里漁民產銷班都會在野柳漁港的藍色公路候船亭，提供自家捕撈的萬里蟹及當季海鮮讓民眾選購，愛吃海鮮的民眾不要錯過，現場還設有代客蒸煮攤位，可馬上嚐鮮。

市政府農業局表示，平時捕蟹船進港卸貨後，大多直接配送至通路端，消費者即使到漁港，也少有機會觀察海蟹產業，或直接向漁民直購活蟹。野柳假日活蟹市集，絕對是消費者最接近萬里蟹生產者的管道。

野柳漁港風情，除讓民眾直擊萬里蟹從漁船進港、卸貨、分級等作業流程。還可以看到許多螃蟹活跳跳的樣子，非常震撼。萬里漁港的生鮮漁產品種類眾多，除了活蟹，還有各式魚類，都是新鮮第一手，任君挑選。

萬里蟹目前市面上三點蟹、花蟹較多，萬里蟹價格依種類、尺寸大小不同，波動區間較大，在購買時請務必問清楚價錢。萬里蟹在天然海域長大，環肥燕瘦不一，建議消費者可輕壓螃蟹的肚子確認，又鼓又硬就表示這隻蟹夠肥肉量夠多，如果按起來空空的，肉就沒有很飽滿。

來北海岸吹海風，賞海景，在港邊享用新鮮現煮的萬里蟹，或是直接挑選尚青萬里蟹回家料理，一樣是鮮甜甘美好海味。1050913

(中央社)