中秋佳節 企業愛心不落人後
中秋節前夕，值此月圓人圓時刻，高雄飯店業者紛推出公益活動，陪弱勢過中秋，業者中秋送愛，讓社會更光明，似乎讓今年中秋節的明月格外明亮。
高雄君鴻國際酒店於中秋節前夕，日前捐贈紫耀星月廣式月餅給華山基金會送給弱勢長輩共渡中秋，希望用愛及關懷，讓我們的社會更美好外，也希望藉此公益活動拋磚引玉，讓社會上更多人共襄盛舉，一起加入華山基金會中秋亮起來活動，關懷全國弱勢長輩。
中秋月餅捐贈活動由酒店代表邱莫力捐贈200顆「紫耀星月」廣式月餅給華山基金會高雄澎湖金門縣站長林芝瑤，以及高雄市苓雅區站長曾妍華，再轉贈給轄區弱勢年長者，在每逢佳節倍思親的中秋團圓時節，以表達對年長者的關懷之意。
邱莫力說，捐贈的月餅特別精選今年最受歡迎的「紫耀星月」廣式月餅，口味共有：紅棗桂圓、奶蓉雙黃、相思麻糬、核桃巧克力、奶黃夏威夷果、玄米栗子等六種口味，每種月餅皮薄餡多、用料實在，希望長輩們吃在口裡甜在心裡，在中秋佳節倍感溫馨愉快。
邱莫力又說，將酒店最暢銷的廣式月餅分送弱勢長輩也希望社會處處有溫情，讓更多人一起關懷孤苦無依的弱勢長輩。
蓮潭會館中秋節公益活動不落人後，蓮潭會館董事長應秀鳳日前贈送中秋朗月禮盒給南區兒童之家院童。會館還安排院童鳳梨酥製作體驗活動，讓院童親手做「金鑽」。
張銀旭表示，蓮潭會館一直是兒童之家的「好厝邊」，關懷院童不遺餘力。
應秀鳳說，多年來和鄰居孩子們互動良好，每年除了捐贈月餅做公益，會館人員也期待和院童們的每次相聚，如聚餐、製作糕點等，安排這些活動時特別起勁。
她表示，持續的推動公益活動就像經營會館一樣不斷地要推陳出新，未來也會安排更多有趣的飯店體驗活動，如小小房務員、櫃台接待員，讓院童在「厝邊」除了能玩得更盡興，更寓教於樂。
點心廚主廚盧保吉也將院童飲食喜好放在心上，他說，「他們不喜歡酸的口感」，所以特地為院童準備金鑽鳳梨酥的內餡，讓孩子們親手打造專屬「金鑽」，因為「自己做的最好吃」。
玩得開心的院童們也開心的將鳳梨酥和會館的工作人員分享，讓忙碌的飯店大廳增添溫馨氣息。1050913
(中央社)
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