女兒想要全家福照 小禎合體李進良幫慶生
小禎與李進良2007年奉女成婚，男方不僅在婚宴前夕被拍到上賓館偷吃，婚後花邊新聞仍不斷，也讓兩人婚姻出現裂痕，不過因為離婚官司打了多年仍無下文，也讓兩人處於分居狀態，不過只因女兒一句話，讓夫妻倆不計前嫌再度合體。
小禎昨天為慶祝女兒九歲生日，全家人難得齊聚一堂慶生，她雖感嘆女兒轉眼間已成為小大人，但也感謝女兒這些年來伴隨左右，也成為她持續撐下去的動力來源，不過全家福合照中，卻驚見夫妻倆「同框」為女兒切蛋糕慶生，李進良更將手搭在小禎肩上，讓網友驚呼「不會要復合了吧」?但事實上兩人是為完成女兒生日願望「想要全家福照」，才讓這久違歷史畫面重現，小禎表示女兒因為達成願望，返家時感動到痛哭，這也讓她覺得格外心疼。
對於小禎女兒的生日願望，則讓網友大表不捨，紛紛留言大讚年紀小小就如此懂事，直誇家庭教育相當成功，另外對於小禎這般大器的行徑，也讓人見識到母愛的偉大。
(中時電子報)
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