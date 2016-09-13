女兒想要全家福照 小禎合體李進良幫慶生

胡小禎.李進良歷經婚變風波後，首度齊聚為女兒慶生。(圖/取材自胡小禎臉書)

小禎與李進良2007年奉女成婚，男方不僅在婚宴前夕被拍到上賓館偷吃，婚後花邊新聞仍不斷，也讓兩人婚姻出現裂痕，不過因為離婚官司打了多年仍無下文，也讓兩人處於分居狀態，不過只因女兒一句話，讓夫妻倆不計前嫌再度合體。

胡小禎.李進良目前處於分居狀態。(圖/本報系資料照)

小禎昨天為慶祝女兒九歲生日，全家人難得齊聚一堂慶生，她雖感嘆女兒轉眼間已成為小大人，但也感謝女兒這些年來伴隨左右，也成為她持續撐下去的動力來源，不過全家福合照中，卻驚見夫妻倆「同框」為女兒切蛋糕慶生，李進良更將手搭在小禎肩上，讓網友驚呼「不會要復合了吧」?但事實上兩人是為完成女兒生日願望「想要全家福照」，才讓這久違歷史畫面重現，小禎表示女兒因為達成願望，返家時感動到痛哭，這也讓她覺得格外心疼。

對於小禎女兒的生日願望，則讓網友大表不捨，紛紛留言大讚年紀小小就如此懂事，直誇家庭教育相當成功，另外對於小禎這般大器的行徑，也讓人見識到母愛的偉大。

(中時電子報)