四、五年級生童年回憶 新版《雷鳥神機隊》有台灣身影
科幻人偶影集《雷鳥神機隊》，是許多四、五年級生童年的美好回憶。時隔半世紀，公視將推出由英國電視台重新製作的《新雷鳥神機隊》動畫卡通，讓大人重溫「崔西家族」拯救地球的冒險故事，小孩一睹雷鳥１至５號機組上天下海出任務的英姿，新系列的電腦動畫部份，全由台灣本土的「西基」公司獨挑大樑，故事中更有台灣的身影，主角將現身台北拯救即將陷於地震危機的人民。
在《雷鳥神機隊》中，「崔西家族」兄弟們駕駛超音速原子動力噴射機雷鳥號，完成一次又一次拯救地球的艱鉅任務，也對抗擅長易容與催眠，狡猾的反派「胡德」。該動畫曾於民國５６年在台灣首播，是當年學生放學後最引頸期盼的電視節目，也在世界各地掀起一陣「雷鳥瘋」，後續更有電影版、真人版電影的拍攝。
公視《新雷鳥神機隊》故事年代設定在2060年，沿用原有的角色五位崔西兄弟及反派人物胡德；但場景與裝備上也做了大幅更新，除了有暢行陸、海、空的高科技雷鳥號１至５號機組，新系列還能讓崔西家族的各個英雄們飛上太空搶救生命、解除地球危機，甚至要對抗高速演化的電腦病毒。
有趣的是，故事中崔西家族救難隊的祕密基地，是設於南太平洋的一座小島，因此新系列中也出現了台灣的身影，故事描述為解除海底地震釀成的焚城危機，崔西兄弟們火速趕到台北，也成功地拯救了所有台北市民！
(中時)
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