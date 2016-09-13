楊銘威嘟嘴曬辣妻方志友 愛女Mia長腿超萌

方志友與楊銘威分享出遊照，曬天倫樂。（圖／取材自方志友與楊銘威臉書）

方志友與楊銘威育有愛女Mia，一家3口幸福模樣深植人心。（圖／本報系資料照片）

方志友與楊銘威合作戲劇《愛上兩個我》結緣，兩人婚後育有愛女Mia，夫妻倆經常分享家庭趣事，一家三口幸福模樣深植人心，近日方志友與楊銘威帶著女兒到宜蘭旅遊，曬出放閃照，Mia長腿更是吸引眾人目光。

楊銘威12日帶著妻小到宜蘭望龍埤旅遊，並在臉書分享與方志友的甜蜜合照，小倆口對著鏡頭嘟嘴，方志友事業線若隱若現，相當性感，夫妻放閃相當甜蜜，隨後方志友也曬出一家三口騎鐵馬照，透露女兒第一次騎腳踏車，Mia坐在爸爸後方，嘴裡咬著奶嘴，萌度爆表。

Mia的長腿更是吸引眾人目光，不過也有細心網友發現，Mia赤腳坐腳踏車，紛紛提醒方志友與楊銘威要注意小朋友的腳，不要太靠近輪胎，建議要給Mia多一些保護設備，不過照片中的楊銘威露出滿滿父愛，一家三口騎腳踏車幸福模樣，已羨煞眾人。

(中時電子報)