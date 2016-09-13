莫蘭蒂陸警發布 台東屏東防強風豪雨

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中央氣象局今天上午8時30分發布強烈颱風莫蘭蒂陸上及海上颱風警報，台東及屏東須防強風豪雨，另海上警戒範圍也擴大。

莫蘭蒂陸上警戒範圍包括蘭嶼、綠島、台東、恆春半島及屏東。

海上警戒範圍也擴大，除台灣東南部海面、巴士海峽，新增台灣東北部海面、台灣海峽及東沙島海面。

氣象局提醒，台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部、北部沿海地區及馬祖有長浪發生，台灣沿海地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖有較強陣風，到海邊活動要小心。

氣象局說，莫蘭蒂14日整天及15日影響台灣最明顯，且正逢大潮期間滿潮，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。1050913

(中央社)