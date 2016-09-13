911活動早退 希拉蕊：頭暈而已 沒昏倒

美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）今天表示，她在上週末「感覺頭暈」，失去平衡，但並沒有昏倒。她又說，可在「幾天後」重回選戰。

希拉蕊上週末911紀念活動提早離開，引發健康疑慮，震撼選情。

她接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪說：「我當時覺得頭暈，的確有一分鐘失去平衡，但是一進去（車內），一可以坐下，涼爽一點，可以喝點水，我馬上就感覺好些。」1050913

(中央社)