莫蘭蒂增強為超級颱風 CNN：如5級颶風
美國有線電視新聞網（CNN）報導，颱風莫蘭蒂在短短24小時內增強為「超級颱風」，從相當於1級颶風增強到最高的5級颶風，預測明晨會在南台灣登陸，屆時全台都將感受威力。
CNN報導指出，莫蘭蒂已增強為「超級颱風」，也就是風速達每小時240公里，由於其風場廣達560公里，台灣只有370公里長，肆虐台灣時將帶來強風，此外，台灣中部山區也可能降下豪雨。
CNN還報導，西太平洋非常溫暖加上高空氣流弱，使得莫蘭蒂如氣象學家所言「迅速增強」，11日風速只有140公里，昨天下午已增強到285公里，成為「超級颱風」。
CNN說，莫蘭蒂路徑類似今年7月的尼伯特颱風，若預測準確，莫蘭蒂將挾著250公里風速登陸台灣，為2000年碧利斯以來，登陸台灣的最強颱風。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。