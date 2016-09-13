莫蘭蒂增強為超級颱風 CNN：如5級颶風

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，颱風莫蘭蒂在短短24小時內增強為「超級颱風」，從相當於1級颶風增強到最高的5級颶風，預測明晨會在南台灣登陸，屆時全台都將感受威力。

CNN報導指出，莫蘭蒂已增強為「超級颱風」，也就是風速達每小時240公里，由於其風場廣達560公里，台灣只有370公里長，肆虐台灣時將帶來強風，此外，台灣中部山區也可能降下豪雨。

CNN還報導，西太平洋非常溫暖加上高空氣流弱，使得莫蘭蒂如氣象學家所言「迅速增強」，11日風速只有140公里，昨天下午已增強到285公里，成為「超級颱風」。

CNN說，莫蘭蒂路徑類似今年7月的尼伯特颱風，若預測準確，莫蘭蒂將挾著250公里風速登陸台灣，為2000年碧利斯以來，登陸台灣的最強颱風。1050913

(中央社)