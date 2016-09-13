新科港姐被揭黑歷史 認了「世界沒人是完美的」
2016年香港小姐11日出爐，由22歲馮盈盈奪下冠軍，高學歷加上氣質出眾，拿下后冠實至名歸，不過隨著人氣上漲，過去也被起底，原來看起來溫和的她曾在臉書發文，文字間充滿粗話，對此，她表示是年少無知，自己平時不講髒話的。
馮盈盈畢業於香港大學，在讀書時就是風雲人物，還被冠上「港大真女神」之名，高學歷又兼具美貌，加上氣質和談吐非常出眾，一直是本屆港姐冠軍大熱門，不過得冠後，她就被起底2014年曾在臉書發文爆粗口，狠批港府、警察，支持佔領運動等，並對其中有名阿伯抓女佔領者胸部一事感到憤怒，大爆粗口，和乖乖牌形象有很大差異。
對此，馮盈盈坦言曾在臉書爆粗留言，表示當時剛上大學，受到學生狂熱氣氛影響，所以很關心時事，「愛之深，責之切」，才會有激烈言論，當時是年少無知，她強調自己平常不講髒話，至於會不會擔心影響港姐形象，她也說：「港姐形象是多方面造成，況且世界無人是完美的，我日後會多注意言行，當晚戴上后冠一刹那，已經覺得好重。」
(中時電子報)
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