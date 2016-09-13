自然的神奇寶貝 史前館Pokehunt Tour開跑

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搭上寶可夢風潮，台東國立史前館9月起每週六、日推出「GO!自然的神奇寶貝－Pokehunt Tour」，帶玩家認識史前館驛站與道館。

史前館展廳包含誕生、冰期、新世代等展示主題，裡面躲藏了許多自然界裡珍貴的神奇寶貝，這些寶貝跟寶可夢裡的菊石獸、鐵甲犀牛、末入蛾 (毛球)、喵喵、妙蛙種子、小拉達、蔓藤怪等有怎樣的關係與連結？

史前館9月起邀請寶可夢訓練師們，一同來尋寶及抓寶，活動包含專人導覽自然史廳的神奇寶貝、彩繪寶貝豬，並帶玩家們認識史前館驛站與道館。

史前館表示，藉由台灣自然史的脈絡，帶領大家探索人與土地的重要事件。從「地質－生物－人類」逐漸轉入人與自然的互動，讓大家更珍惜生活的土地與環境。

此外，寶可夢遊戲在史前館園區內設有8個驛站與2個道館，博物館特別規劃套裝導覽，讓大家從虛擬走入現實，從室內踏到戶外，讓民眾抓寶之外，還可吸收專屬台灣的文化知識與內涵。

套裝超值優惠價120元（含門票、導覽、DIY材料），史前館歡迎有興趣民眾踴躍報名，每梯次限25人。報名專線：089-381166轉758。1050913

(中央社)