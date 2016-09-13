倡生態保育 高美濕地推導覽員培訓

為提倡濕地生態保育，台中市海岸資源漁業發展所舉辦「看見大台中─高美濕地之美」系列活動，以高美濕地為主軸，推出導覽員培訓課程，活動即日起報名。

海資所表示，早期高美濕地遭遊客踩踏而變成硬化的灘地，在市府規劃管理下，濕地生態逐漸恢復，擁有翠綠的雲林莞草、招潮蟹、彈塗魚，還有大批鳥類棲息，加上美麗的夕陽與風車景觀，成為台灣著名的生態景點。

課程結束後，還可領到合格證書；另推出免費現場導覽解說，參加民眾有1份專屬限量悠遊卡封套可拿；還有微電影比賽，總獎金與獎品價值高達21萬元。1050913

(中央社)