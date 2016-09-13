鄭明典：莫蘭蒂颱風維持巔峰強度 無減弱跡象
強颱莫蘭蒂來襲，中央氣象局在今天上午8點30分針對綠島、蘭嶼、台東、恆春半島、屏東發布陸上颱風警報。中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書上說，莫蘭蒂颱風仍然維持巔峰強度，尚無減弱跡象。
前中央氣象局預報中心主任吳德榮今早亦在《洩天機教室》專欄發文，稱莫蘭蒂颱風強度以13日2時的資料來看，中央氣象局估58公尺/秒，日本氣象廰(JMA)估的強度是60公尺/秒，美軍聯合警報中心(JTWC)則估155浬/時，台、日的估計已平了尼伯特颱風的強度，美軍的評估更超越了尼伯特150浬/時的記錄，稱莫蘭蒂是今年至目前為止最強的颱風，並不為過。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。