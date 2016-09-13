鄭明典：莫蘭蒂颱風維持巔峰強度 無減弱跡象

CNN：超越尼伯特 莫蘭蒂威力本季最強／圖截自中視新聞

目前西北太平洋「三颱共舞」。最左側是第15號颱風雷伊，在越南中部外海，很快就會登陸越南，算是個「短命颱」。最右側是第16號颱風 馬勒卡，在關島西方海面，向西北西進行，將來會多靠近台灣，要持續觀察。居中的就是第14號颱風「莫蘭蒂」，即將侵台。（中央氣象局）

強颱莫蘭蒂來襲，中央氣象局在今天上午8點30分針對綠島、蘭嶼、台東、恆春半島、屏東發布陸上颱風警報。中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書上說，莫蘭蒂颱風仍然維持巔峰強度，尚無減弱跡象。

前中央氣象局預報中心主任吳德榮今早亦在《洩天機教室》專欄發文，稱莫蘭蒂颱風強度以13日2時的資料來看，中央氣象局估58公尺/秒，日本氣象廰(JMA)估的強度是60公尺/秒，美軍聯合警報中心(JTWC)則估155浬/時，台、日的估計已平了尼伯特颱風的強度，美軍的評估更超越了尼伯特150浬/時的記錄，稱莫蘭蒂是今年至目前為止最強的颱風，並不為過。

(中時電子報)