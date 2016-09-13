北捷維修車脫軌 中山到小南門班距28分
台北捷運公司今天表示，凌晨4時許因軌道維修工程車於小南門站往松山方向車輪脫離軌道，目前松山新店線採小南門至中山站單線雙向運轉，班距約28分鐘。
北捷表示，維修人員於現場緊急處理中，並啟動公館站至西門站公車接駁，建議松山地區旅客提前於松江南京站換車，新店地區旅客提前於中正紀念堂站換車。
北捷說，目前松山新店線為中山到小南門段班距較長，松山到中山站，以及新店到小南門站維持班距6到8分鐘，其他捷運路線班距皆正常，維持尖峰時間約6分鐘，重疊區間約3分。1050913
(中央社)
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