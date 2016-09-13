杜特蒂向美軍下逐客令 美：未接獲要求
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天向駐紮南部民答那峨島的美軍特種部隊下逐客令，美國國務院發言人柯比說，華府並未正式接獲這類要求。
根據路透社，柯比（John Kirby）在記者會上表示，他已看過相關報導，但「菲律賓政府並未正式照會我方…尋求此一結果」。
他還說，美國致力維護與菲律賓的同盟關係。
法新社報導，杜特蒂稍早再度對美國發飆，要求所有在菲南地區協助當地部隊打擊穆斯林極端分子的美軍特種部隊離開。
杜特蒂1週前辱罵美國總統歐巴馬是「婊子養的」，促使歐巴馬取消原定在寮國高峰會場邊舉行的雙邊會談。
致力推動南部地區和平進程的杜特蒂，是菲律賓第1位出身南部的總統，與穆斯林分離組織互有往來。穆斯林叛軍和共產黨武裝分子橫行菲南數十年，已造成超過15萬人喪生。（譯者：中央社劉文瑜）1050913
(中央社)
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