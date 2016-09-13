波哥大僑教中心秋節聯歡 凝聚向心力
波哥大華僑文教中心為凝聚僑界情誼，提前於當地時間10日晚間慶祝中秋佳節，廣邀波哥大地區僑胞於家鄉樓餐廳舉辦餐會暨賓果遊戲活動，駐哥倫比亞代表葉德貴夫婦及全體員眷應邀出席。
葉德貴於餐會中首先致詞感謝文教中心長期以來為僑社貢獻心力，每逢重要節慶都舉辦僑界活動，使僑胞得以藉機共聚一堂聯絡彼此感情。中秋節向為中華民國重要傳統節日，對於離鄉遠赴外地打拚的遊子而言，得與同胞齊聚歡慶佳節，深具意義。
葉德貴也藉這次中秋餐會，向僑胞宣布僑委會已正式敦聘游信誠為僑務顧問，胡鯤生、游信元及鄭隆琦為僑務促進委員，任期2年，自1日起至107年8月31日，這些新聘哥倫比亞地區新任僑務榮譽職人員將協助代表處推展僑務工作，相信在他們臂助下，定能更加優化哥國僑務工作。
此外，波哥大華僑文教中心主席胡鯤生在僑胞踴躍支持下，連任中心主席一職，續為僑胞服務。
這次中秋餐會，波哥大華僑文教中心循例由僑領及葉德貴準備賓果遊戲禮品，並於餐後進行賓果遊戲。整場餐會歷時3小時，圓滿成功。1050913
(中央社)
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